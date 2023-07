Sobe para 14 número de mortos no Grande Recife; corpos de mãe e filhos são encontrados abraçados

O número de mortos no desabamento de um prédio no município pernambucano de Paulista, no Grande Recife, aumentou para 14, na tarde deste sábado (8), após os bombeiros encontrarem os corpos de uma mulher e seus dois filhos sem vida.

A mulher, identificada como Marcela Neves dos Santos, 42 anos, foi encontrada na cama abraçada com seus dois filhos, Wallace, de 10 anos, e Maria Flor, de 6 anos. Marcela também era mãe de outra vítima do desabamento, a adolescente Evelyn, de 15 anos, que foi retirada com vida dos escombros e encaminhada para o Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes, no município de Paulista. As informações são do G1.

Um dos blocos do Conjunto Habitacional Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, litoral norte de Pernambuco, desabou na manhã da última sexta-feira (7) e parte de outro bloco do prédio ruiu, afetando 8 habitações. Apesar de estar interditado pela Justiça, algumas famílias em situação de vulnerabilidade social seguiam ocupando o local.

Até sexta (7), o número de vítimas sem vida encontradas pelo Corpo de Bombeiro era 7. Outras 8 pessoas foram resgatadas com vida do incidente, mas uma dela faleceu no hospital. Trata-se do jovem Deivison Soares da Silva, de 19 anos. Ele teve uma parada cardiorrespiratório no Hospital Miguel Arraes, unidade de saúde para onde as vítimas do desabamento foram socorridas.

Ao todo, 6 corpos foram encontrados nas buscas deste sábado — sendo os três últimos pela tarde. Com isso, as buscas por vítimas do desabamento foram encerradas, já que não há mais desaparecidos, conforme informou a Defesa Civil de Pernambuco.

No entanto, como ainda há animais presos em um andar mais alto da parte de um dos prédios, as equipes dos Bombeiros irão continuar trabalhando para retirar os animais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os mortos no desabamento são:

Maria da Conceição Mendes da Silva, de 43 anos;

Deivison Soares da Silva, de 19 anos, filho de Maria Conceição, morreu no hospital após ser resgatado;

Deivid Soares da Silva, de 17 anos, filho de Maria Conceição;

Eloá Soares da Silva, de 21 anos, filha de Maria Conceição;

Marcela Neves dos Santos, de 42 anos;

Wallace Neves dos Santos, de 10 anos, filho de Marcela Neves;

Maria Flor Neves dos Santos, de 6 anos, filha de Marcela Neves;

Guilherme Emanuel Misael, de 12 anos;

Pedro Misael, de 8 anos, irmão de Guilherme Emanuel;

Ester Misael, de 5 anos, irmã de Guilherme Emanuel;

Mateus Silva de Albuquerque, de 21 anos;

Um homem de 45 anos, de nome não divulgado;

Um homem de 40 anos, de nome não divulgado;

Uma mulher de 37 anos, de não não divulgado.

Resgatados com vida: