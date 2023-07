Corpos de 2 crianças são encontrados e desabamento de prédio no Grande Recife já soma 8 mortes

O número de mortes causadas pelo desabamento de um prédio no município pernambucano de Paulista, no Grande Recife, subiu para oito após os corpos de duas crianças, de 5 e 8 anos, serem retirados dos escombros. As informações são do g1.

Além das duas crianças, dois adolescentes e quatro adultos – de 19, 21, 43 e 45 anos – foram encontrados sem vida sob os destroços do bloco D7 do Complexo Habitacional Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, no litoral norte de Pernambuco.

Seis pessoas estão desaparecidas e três estão hospitalizadas depois de terem sido resgatadas, entre elas uma idosa de 65 anos.

A idosa foi a primeira a ser retirada dos escombros e encaminhada ao Hospital Miguel Arraes. Ela foi submetida a exames, com quadro estável, e transferida para o Hospital Português, na Ilha do Leite, segundo o g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, dois blocos foram afetados: um deles, com 16 apartamentos, desabou completamente; e um segundo ruiu parcialmente, afetando oito habitações.

O complexo habitacional estava interditado pela Justiça, mas estava ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade. O desabamento ocorreu na manhã da última sexta-feira (7).

Ao g1, uma mulher relatou que reside em um prédio ao lado, e que a irmã dela morava no edifício com os filhos. “A gente invadiu aí porque não tinha onde morar. Moravam cinco filhos com ela aí, e ela ainda estava tomando conta dos três netos. A gente está sem notícia dela.”

As buscas continuam no local.