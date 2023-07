Três dias após acidente com 14 mortos, mais um prédio desaba em Recife

Três dias após o desmoronamento que deixou 14 mortos e sete feridos, um prédio comercial desabou, na manhã desta segunda-feira (10), no bairro do Pina, na Zona Sul de Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que não houve vítimas.

De acordo com publicação do portal g1, o prédio estava desocupado há mais de um ano. O primeiro andar do edifício desmoronou, mas o térreo seguiu de pé. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionados e atenderam a ocorrência.

A prefeitura alegou que havia uma reforma irregular, sem autorização da Secretaria Executiva de Controle Urbano, sendo realizada no prédio. Os proprietários serão notificados.

Tragédia no Grande Recife

Todas as 21 vítimas do desabamento parcial de um prédio em Paulista, no Grande Recife, na última sexta-feira (7), foram localizadas pelo Corpo de Bombeiros. Do total, 14 morreram e sete ficaram feridas.

Segundo o g1, com informações da Prefeitura de Paulista, o Conjunto Habitacional Beira-Mar, no Janga, estava interditado por ordem judicial desde 2010 e foi reocupado de maneira irregular em 2012.

O desastre provocou o desabamento total de oito apartamentos e parcial de quatro.