Torcedores do Ceará e do Sport se envolvem em briga em bar de Recife; veja

Torcedores do Ceará e do Sport se envolveram em uma briga em um bar de Recife na noite desta terça-feira (2), véspera do segundo jogo da final da Copa do Nordeste, disputada entre os dois times.

Segundo testemunhas, torcedores do Ceará estavam reunidos no estabelecimento, localizado no Bairro Boa Viagem. Um grupo de torcedores do Sport teria chegado ao local, iniciando o conflito.

Houve disparos de arma de fogo no local, ainda segundo uma pessoa que estava no bar. Imagens mostram pessoas arremessando garrafas e correria.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e aguarda mais informações sobre o caso.