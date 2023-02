Surfista atacado por tubarão em Olinda acorda e pergunta sobre filhos ao falar com esposa

Após ser atacado por um tubarão, em Olinda (PE), na última segunda-feira (20), o surfista André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, está se recuperando de uma cirurgia na perna esquerda, que durou mais de cinco horas. Ao acordar do procedimento, o homem telefonou para a esposa, Munick Rafaella, de 30 anos, e perguntou sobre os filhos. As informações são do g1.

De acordo com a dona de casa, André Luiz ainda não entende muito bem o que aconteceu. “Não passamos para ele tudo o que houve, e que o caso foi parar no mundo todo. Ele acha que sofreu um acidente, passou pela cirurgia e está internado. Ele diz o tempo todo que quer sair do hospital o mais rápido possível”, contou.

Casados há 14 anos, e pais de cinco crianças com idades entre 3 e 12 anos, o casal ainda não se reencontrou pessoalmente, mas vem conversando por ligações e vídeo-chamadas.

Nos contatos, o surfista costuma perguntar sobre o estado da esposa e dos filhos, além de pedir informações sobre os amigos, que o retiraram do mar.

Os colegas deverão visitá-lo ainda nesta quarta-feira (22), no Hospital da Restauração, no Recife, onde o surfista está internado. Um deles é Mauro Melo, homem que resgatou a vítima da água e utilizou um estrepe, pequena corda presente nas pranchas de surfe, para fazer um torniquete na perna atingida.

“Sem comentários sobre o que Mauro fez. Ele encarou o mar e fez de tudo para tirar meu marido com vida”, declarou Munick.

RECUPERAÇÃO

Quanto à recuperação de André Luiz, a esposa sabe que será um processo longo, e que exigirá além da questão física: “Conheço bem meu marido. Ele é muito ativo. Trabalha como montador de andaimes e faz muitos esportes. Vai ser uma recuperação longa. Tem a questão psicológica, também”.

Por enquanto, Munick espera para conversar pessoalmente com a equipe médica da unidade de saúde, para entender, detalhadamente, o que houve na cirurgia e como deverão proceder durante o período pós-operatório.

Reconhecendo a gravidade do caso do marido, a dona de casa agradeceu aos médicos, que o socorreram e realizaram o procedimento cirúrgico: “Foi muito delicado mesmo, mas, felizmente, ele não teve a perda da perna. Só tenho a agradecer”.

RELEMBRE ATAQUE

André Luiz foi atacado por um tubarão na segunda-feira (20), e precisou ser socorrido por populares, que estavam presentes na praia no momento do ataque.

Quando uma equipe do Samu chegou ao local, foi constatado que ele havia sofrido uma mordida profunda na perna esquerda, e perdido muito sangue.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração, onde foi submetida a uma cirurgia vascular, e recebeu transfusão de sangue.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), André estava em um “local com proibição para a prática de surfe desde 1999”.