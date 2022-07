'Slowylowschider': entrevistado com nome inusitado viraliza na web; veja vídeo

Uma entrevista do telejornal local de Pernambuco, o NE1, da afiliada da TV Globo, viralizou nas redes sociais. O motivo foi o nome inusitado do entrevistado: Slowylowschider, que foi exibido durante a reportagem sobre o excesso de buracos nas ruas do bairro de Jardim Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

A repórter Juliana Nascimento abordou o motorista para questionar sobre a situação das vias da região, e o crédito do entrevistado chamou a atenção dos telespectadores. A entrevista foi ao ar em 30 de junho, mas viralizou nesta quinta-feira (14).

Veja o trecho da entrevista:

Após a repercussão, a própria Globo procurou o rapaz para descobrir a origem do nome: “Eu estava tão indignado com a rua cheia de buracos e nunca pensei que meu nome era que ia chamar atenção. Eu tive que soletrar o nome para a repórter, porque ninguém sabe chamar”, contou ele.

Slowylowschider ainda disse que a origem do nome seria russa, e o pai quase foi impedido pelo tabelião durante o registro.