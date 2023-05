Quarto caso do superfungo Candida Auris é confirmado em Pernambuco

O quarto caso do superfungo Candida auris foi confirmado em Pernambuco nesta segunda-feira (29). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) ao portal g1.

A pasta criou um comitê técnico para acompanhar os casos da doença, com objetivo de identificar, prevenir e controlar as infecções. O quarto paciente é um homem de 63 anos, internado no Hospital Miguel Arraes (HMA).

Segundo a secretária estadual de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, a pasta tem atuado preventivamente para monitorar os casos suspeitos. "A Secretaria está empenhada em garantir que a população esteja segura e se mantém vigilante para evitar novos casos”, disse.

O primeiro caso do superfungo foi confirmado no dia 11 de maio. O paciente de 48 anos estava internado no Hospital Miguel Arres. Já o segundo caso foi confirmado no dia 14, de um paciente tem 77 anos internado no Hospital Tricentenário, em Olinda. O terceiro caso foi confirmado em 23 de maio, de um idoso de 66 anos internado no Hospital Português.

Após os registros, o Hospital Miguel Arraes suspendeu novos atendimentos. As unidades de saúde só poderão ser reabertas quando os resultados das análises forem negativos.

O que é o Candida auris

O Candida Auris é um fungo emergente que representa "uma grave ameaça à saúde global", segundo o Ministério da Saúde. Ele foi identificado pela primeira como causador de doença em humanos em 2009, no Japão.

Conforme nota de alerta divulgada em 2020 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Candida auris "pode causar infecção na corrente sanguínea e outras infecções invasivas, podendo ser fatal, principalmente em pacientes imunodeprimidos ou com comorbidades".

No Brasil, o primeiro caso do superfungo foi registrado em 7 de dezembro de 2020. Em Pernambuco, a primeira confirmação da espécie em humanos ocorreu em janeiro de 2022.