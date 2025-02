Mulher leva susto com tubarão durante banho do mar em Fernando de Noronha: 'Chutei o coitado'

A jovem turista Emilly Vasconcelos viveu um grande susto durante um passeio em Fernando de Noronha, Pernambuco. Enquanto nadava, ela foi surpreendida por um tubarão que apareceu ao seu lado. O vídeo do incidente foi publicado por Emilly em sua rede social na semana passada e viralizou durante esta semana.

"Encostei nele!", gritou a jovem ao perceber que havia tocado no animal marinho. Em seu Instagram, ela detalhou o momento: "E na hora do desespero eu chutei o coitado, agora estou sorrindo, mas na hora eu chorei", compartilhou, refletindo sobre o susto.

Veja também Pernambuco Mulher cai em galeria aberta e fica submersa durante enxurrada que atingiu o Grande Recife; veja vídeo Pernambuco Mulher morre após se submeter a 'harmonização de bumbum' em Pernambuco; médico responsável tem clínica em Fortaleza

O incidente ocorreu durante um passeio de mergulho com boia no mar. No vídeo, é possível ver o momento em que Emilly se depara com o tubarão. O companheiro de viagem dela sugere que ela se aproxime do animal, mas ela decide sair da água e retornar ao barco.

Embora soubesse que poderia encontrar animais marinhos durante o mergulho, Emilly estava tranquila com a ideia de nadar com os peixes, mas o encontro inesperado com o tubarão a deixou bastante assustada. "Encostei nele!", gritou ao se aproximar do tubarão, ainda chocada com a situação.

VEJA O VÍDEO POSTADO NAS REDES SOCIAIS

A postagem gerou diversos comentários divertidos dos internautas. Alguns brincaram sobre a atitude do tubarão, como: "Tubarão é manso assim?", enquanto outros comentaram sobre a reação do companheiro da turista: "Pedia o divórcio na hora, vai filmar ao invés de ajudar ela".

E, claro, o tubarão também ganhou seu momento de fama nos comentários: "O tubarão: ‘era meu sonho aparecer no vídeo’".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.