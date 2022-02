'Lázaro de Pernambuco' é preso, após oito dias de buscas, suspeito de matar duas mulheres

O suspeito Edson Cândido Ribeiro foi preso após oito dias de buscas, nesta segunda-feira (7). "Lázaro do Sertão", como também ficou conhecido, foi apontado como autor do assassinato de Jailma da Silva, 19 anos, e Kauany da Silva, 18. As informações são do portal g1.

O crime aconteceu em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco e, no caso de Jailma, o homicídio foi precedido de estupro. Edson foi encaminhado à Delegacia de Caruaru, no Agreste do Estado, mas os detalhes da prisão ainda serão divulgados.

Segundo informações confirmadas pelo coronel Paulo César Gonçalves, um dos responsáveis pela ação de busca, os policiais montaram uma megaoperação, com uso de helicóptero, drones, carros e motocicletas. Também contaram com o apoio de um sensor de calor para detectar presença humana em meio à vegetação.

Antes de sua captura, equipes de busca no helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) avistaram Edson por três vezes em uma área de mata que fica entre três e cinco quilômetros distante da casa da mãe dele. "Lázaro do Sertão" portava um facão na mão e vestia um calção listrado. Estava sem camisa.

O portal g1 detalhou ainda que o advogado de defesa de Edson, Rafael Torres, afirmou que o suspeito pretendia se entregar, mas temia pela própria integridade física.

VÍTIMAS

A primeira vítima, de 18 anos, desapareceu no sábado (29). O corpo de Kauany foi encontrado dentro de um bueiro, na terça-feira (1º).

Já a segunda mulher estuprada e morta foi Jailma, de 19 anos. A jovem foi encontrada na segunda-feira (31), em uma área de mata perto de onde morava. O crime aconteceu após ela sair de casa para levar alimentos para parentes trabalhadores em uma lavoura de limões perto da residência.

Por conta dos crimes, Edson era procurado desde o dia 31 de janeiro. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Comarca de Glória de Goitá, que também permitiu a divulgação oficial da imagem de Edson.

No domingo, ocorreu a missa de 7º dia para homenagear Jailma, a primeira jovem morta. Na cerimônia, Kauany, a outra vítima, também foi lembrada.

BUSCAS

A cidade localizada a cerca de 50 km de Recife se mobilizou para ajudar nas buscas. Na quinta-feira (3), a população de Glória do Goitá tentou invadir a casa da mãe do suspeito após considerarem que ele estava se escondendo no local.

Após a captura, a Polícia segue investigando uma outra ocorrência na cidade, depois de a empregada doméstica Marinalva Santos registrar queixa na delegacia por ter sido perseguida.

Averiguando imagens de uma câmera de segurança, os policiais identificaram que havia um homem perseguindo a mulher na madrugada do dia 31 de janeiro.

Legenda: Um mandato de prisão temporária foi emitido pelo Juízo da Comarca de Glória do Goitá contra o acusado Foto: Divulgação/Polícia Civil

HISTÓRICO

De acordo com informações do g1, Edson Cândido Ribeiro, 35 anos, tem registro na prisão por causa de estupro e roubos cometidos em duas cidades da região.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) detalhou os crimes praticados por ele, na última sexta-feira (4), informando que ele foi sentenciado pela Vara Única da Comarca de Pombos no processo por estupro e roubo em 15 de setembro de 2014.

Por conta dessa ocorrência, Edson cumpriu pena total de 13 anos e cinco meses de reclusão, além de 60 dias multa, para ser cumprido em regime inicial fechado. O TJPE apontou que ele não teve direito a recorrer em liberdade, porque já estava preso, cumprindo pena por outro processo.