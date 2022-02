'Lázaro do Sertão' é procurado em mata pernambucana suspeito de estuprar e matar duas mulheres

O suspeito Edson Ribeiro, ou "Lázaro do Sertão", como ficou conhecido, está sendo procurado pela polícia de Pernambuco há cinco dias em Glória do Goitá, zona da mata do estado. De acordo com o Metrópoles, o homem de 35 anos é suspeito de estuprar e matar duas mulheres em menos de 72 horas.

Após o crime, ocorrido nesta semana, o Juízo da Comarca de Glória do Goitá emitiu um mandato de prisão temporária contra ele.

Edson, que também tem sido apelidado pela mídia local como "Lázaro pernambucano", já registra passagens na Justiça por estupro e roubo.

O apelido foi dado depois que o suspeito fugiu para dentro de uma região de mata, resgatando a referência a Lázaro Barbosa de Sousa, condenado por envolvimento em crimes em Goiás. Lázaro foi morto pela polícia em junho de 2021.

VÍTIMAS DE ESTUPRO

A primeira vítima, de 18 anos, desapareceu no último sábado (29). O corpo de Kauany Mayara Marques da Silva foi encontrado dentro de um bueiro, na terça-feira (1º).

Já a segunda mulher estuprada e morta foi Jailma da Silva, de 19 anos. A jovem foi encontrada na segunda-feira (31), em uma área de mata perto de onde morava. O crime aconteceu após Jailma sair de casa para levar alimentos para parentes trabalhadores em uma lavoura de limões perto de sua residência.

BUSCAS

Na quinta-feira (3), a população de Glória do Goitá tentou invadir a casa da mãe do suspeito depois de considerarem que ele estava se escondendo no local.

No entanto, as buscas policiais ainda continuam com o apoio de habitantes de cidades vizinhas, como Pombos e Vitória de Santo Antão. Os moradores da região portam facões em meio à procura pelo suspeito.