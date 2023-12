Homem que agrediu mulher por pensar que ela era trans tem prisão mantida pela Justiça

Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá, de 35 anos, teve prisão mantida pela Justiça de Pernambuco, nesta sexta-feira (29), após audiência de custódia. O homem é suspeito de agredir uma mulher na saída do banheiro de um restaurante por pensar ela era trans. Ele foi preso preventivamente nesta quinta-feira (28). As informações são do g1.

Antônio Fellipe foi autuado por lesão corporal e pela prática de transfobia, com base na Lei do Racismo. O suspeito foi levado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, após a audiência de custódia.

Conforme o delegado Diogo Bem, responsável pelo caso, o homem negou que agrediu a vítima e informou que apenas deu um "empurrão" na mulher. Ele ainda alega que a mulher agredida teria tentado tocar na esposa dele dentro do banheiro.

"Ele disse que foi tomar satisfação com ela porque ela estava no banheiro feminino e xingou a esposa dele", disse o delegado.

Mais de 10 pessoas foram ouvidas na investigação. Testemunhas informaram que Antônio Fellipe estava armado, mas o suspeito negou.

O delegado informou que Antônio Fellipe já responde a pelo menos um processo por violência doméstica. Além disso, ele também já havia sido preso por porte ilegal de armas.

Entenda o caso

Uma mulher denunciou que foi vítima de agressão após ser questionada se era homem ou mulher no banheiro de um restaurante de Recife. O caso aconteceu no restaurante Guaiamum Gigante e repercutiu nas redes sociais.

Segundo o relato compartilhado por um amigo da vítima no X, antigo Twitter, ela foi abordada pelo agressor ao sair do banheiro. Ele teria perguntado se ela era "homem ou mulher". Ela, então, teria questionado o motivo da pergunta, e ele teria respondido: "Porque você está no banheiro errado".

Após a abordagem, o agressor golpeou a vítima com um soco no rosto. Outros clientes que viram a situação tentaram mantê-lo no local até a chegada dos policiais. No entanto, funcionários do restaurante o conduziram para fora do estabelecimento, o que facilitou a fuga do homem.

Após a repercussão do caso na imprensa, pelo menos duas mulheres que dizem ser ex-namoradas do suspeito denunciaram que foram violentadas por ele durante os relacionamentos. Uma delas, inclusive, afirmou que Fellipe tentou atear foto nela após o término.