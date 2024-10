Corpo de mulher suspeita de decapitar filho é desenterrado e queimado por populares em PE

O corpo da mulher suspeita de matar e degolar o filho de 6 anos foi desenterrado e queimado por populares, no cemitério de Itambé, no interior do Pernambuco, na madrugada deste sábado (19). As informações são do portal Metrópoles.

Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, teve uma infecção generalizada 28 dias após ser atingida por 14 disparos de arma de fogo no momento de sua prisão, em João Pessoa, capital da Paraíba.

Um grupo de pessoas a desenterrou e ateou fogo nela.

Relembre o caso

A mulher suspeita de matar a facadas e degolar o filho de seis anos em João Pessoa, na Paraíba, foi baleada ao reagir à prisão. O crime ocorreu em 20 de setembro, no apartamento da família.

Segundo a Polícia Militar, Maria Rosália tentou atacar os agentes e precisou ser contida.

A suspeita foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde esteve mantida sob custódia.

Ela morreu na madrugada desta quinta-feira (17) devido a uma infecção generalizada. Ela foi atingida com 14 tiros de arma de fogo.

O assassinato foi registrado pela Polícia Civil da Paraíba como homicídio com sinais de crueldade e foi cometido no bairro de Mangabeira IV.

A mulher estava no apartamento quando, no meio da madrugada, vizinhos acionaram a Polícia relatando gritos e barulhos vindos do interior do imóvel.

Os policiais militares que foram até o local achavam se tratar de um caso de agressão. Foi dito à época pelo tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, que a mulher estava sentada em uma cadeira, com a cabeça do filho no colo.