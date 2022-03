Blogueira de 21 anos é morta a tiros na saída de bar em Recife

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o assassinato de uma jovem de 21 anos na madrugada desta segunda-feira (21), no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. Bruna do Nascimento Marques Maciel era blogueira e tinha mais de 105 mil seguidores nas redes sociais. As informações são do G1.

O crime aconteceu na saída de um bar, no momento em que a vítima se preparava para pegar um veículo de transporte por aplicativo, segundo a polícia. Um homem se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Ele ainda não foi identificado.