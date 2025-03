Após sequestro, adolescente Ingrid Vitória é encontrada morta em Pernambuco

A polícia de Pernambuco encontrou neste sábado (29) o corpo da adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no interior pernambucano. O suspeito do crime, Jocelmo da Silva, foi morto em uma troca de tiros com os policiais no distrito de Caraíbas.

De acordo com o portal g1, a causa da morte da adolescente não foi informada, mas a suspeita é de que a menina tenha sido estuprada e assassinada. O suspeito do crime era vizinho da vítima. Uma perícia será feita no local do crime, e o corpo de Ingrid foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina.

A adolescente foi sequestrada na última terça-feira (25) após uma carona entre Curaçá (BA) e Floresta (PE). Ela estava com a mãe e o irmão de quatro anos retornando para o interior pernambucano, para onde a família havia se mudado recentemente.

As autoridades apontam que, durante o trajeto da carona, Jocelmo da Silva agrediu e amarrou a mãe de Ingrid, e levou a adolescente para o porta-malas do carro.

O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP), lamentou o crime, no qual chamou de "imensa crueldade": "Diante deste triste acontecimento, estamos decretando três dias de luto oficial no município", completou o gestor municipal.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), usou as redes sociais para prestar apoio à família da adolescente: "À toda sua família, (...), a minha profunda solidariedade como mãe e governadora".