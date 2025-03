As buscas por Ingrid Vitória, de 13 anos, entraram no 4º dia. O crime aconteceu na manhã de terça-feira (25), quando a adolescente voltava de Curaçá (BA), com a mãe e o irmão de 3 anos, até o município de Caraíbas, Sertão Pernambucano, quando foi sequestrada por Jocelmo Caldas da Silva, o motorista que lhes dava carona, e é um conhecido da família.

De acordo com o relato feito pela mãe da jovem, eram frequentes as caronas oferecidas pelo homem suspeito do crime. No Boletim de Ocorrência, ela detalhou que foi agredida e posteriormente amarrada quando estava perto de chegar ao destino. Foi nesse momento que ele colocou Ingrid Vitória no porta-malas do carro.

Legenda: Ingrid Vitória voltada de viagem com a mãe e o irmão, quando foi sequestrada Foto: Foto: Arquivo pessoal

“Estava eu, minha filha e meu filho de 4 anos, e ele mandou todo mundo descer, pegou minha filha, botou no porta mala, tentou me amarrar, não conseguiu amarrar direito, e aí ele arrastou minha filha para dentro da caatinga”, disse Adriana Gomes, mãe de Ingrid, como tudo aconteceu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Maria da Boa Vista, e as buscas seguem na região com ajuda do Corpo de Bombeiros, cães farejadores e até com uso de helicóptero. O núcleo de inteligência da cidade de Petrolina também tem auxiliado com equipamentos de captação de calor.

Encontrar a filha com vida

Em entrevista, Adriana reforçou o pedido de que “encontrem minha filha com vida” e que o suspeito “pague pelo que fez”. Ela acredita que o crime foi premeditado. “Eu acho que ele conhecia bem o local, que ele já viveu nessa região aqui e ele conhecia muito bem, desde de pequeno ele vivia aqui”, diz ela.

