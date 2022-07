Show de Danieze Santiago é interrompido após homem na plateia atirar para o alto na Paraíba; vídeo

O show da cantora Danieze Santiago foi interrompido na noite do último sábado (16), após um homem que estava em meio ao público sacar uma pistola e dar tiros para cima. O caso ocorreu em Duas Estradas, na Paraíba. As informações são do G1.

A artista saiu correndo do palco quando ouviu os tiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares da Paraíba (ASPRA-PB), a festa acontecia no parque de eventos da cidade, quando dois homens iniciaram uma discussão. Na confusão, um deles sacou uma arma que estava na cintura do outro, que era um policial à paisana, e deu dois tiros para cima.

Os dois foram retirados da festa algemados e foram conduzidos ao Batalhão da Polícia Militar na cidade de Guarabira.

No momento do ocorrido, o show era transmitido em uma página da Prefeitura de Duas Estradas. No vídeo, é possível perceber a correria das pessoas após os tiros. Além da cantora, integrantes da banda também saíram correndo do palco em direção aos bastidores.

Apresentação foi retomada

O show ficou suspenso por cinco minutos. Após os dois homens serem identificados e levados, a apresentação voltou a ocorrer normalmente.

Em nota enviada ao G1, a Prefeitura de Duas Estradas disse que "a Polícia Militar e a segurança privada contratada agiram de maneira energética para controlar a situação e conduzir os envolvidos".

O órgão também destacou o compromisso com a segurança dos eventos, "que contam com vasto contingente de profissionais da segurança e bombeiros civis".