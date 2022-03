Policial baleado por filho chora em áudio e diz que menino é uma criança boa

Um áudio do sargento Benedito da Silva Araújo, baleado pelo filho não domingo (20), foi repassado à imprensa, com um depoimento emocionante do pai sobre o garoto.

Em relato o sargento Benedito defende o filho, e diz que o mesmo é uma criança boa, sempre foi obediente e criado com muito amor. “Ele foi um pedido que eu fiz a Deus, por isso o nome Samuel”, relatou o pai.

Sargento Benedito da Silva Araújo Pai Foi criado com muito carinho, com muito amor. Foi um pedido que eu fiz a Deus. [...] Mas, esse incidente aí foi uma coisa muito dura pra gente. Isso não quer dizer que ele seja um menino mal.

Segundo o policial, que está internado no Hospital de Trauma em Campina Grande, após ter saído baleado da tragédia, o acontecido foi uma coisa muito dura para eles, mas não significa dizer que o adolescente seja um menino mal.

“Eu não quero que fique preso não, merece viver em liberdade tem que ficar em liberdade”, disse o sargento.

O policial ainda culpou os jogos eletrônicos violentos pelo fatídico acontecimento e termina sua fala dizendo que quer ficar bom para voltar a cuidar do filho que o ama demais.

Pai culpa amigos e jogos por fatos ocorridos com filho

Ainda em áudio, o pai do garoto relatou ter motivações para acreditar que jogos eletrônicos, séries e comentários de amigos incentivaram o filho a atirar na família. "Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo. Free Fire, aquela série Naruto".

O sargento disse ainda ter ouvido comentários de amigos do garoto em ir contra as ações de professores. "Eu ouvi algumas conversas de uns colegas falando em oprimir os pais, os professores. Tudo isso foi influencia. Ele é um menino bom e obediente".

Por fim, o policial quer que o filho não fique preso pelas ações que cometeu. “Eu não quero que fique preso não, merece viver em liberdade. Tem que ficar em liberdade”.