Polícia da Paraíba irá investigar áudio vazado com confissão de menino sobre crime contra família

A corregedoria da Polícia Civil da Paraíba irá investigar o vazamento de um áudio em que o menino de 13 anos confessa ter matado a mãe, o irmão mais novo e ter baleado o pai. As informações são do G1.

A ocorrência aconteceu no sábado (19), na cidade de Patos, Sertão da Paraíba, e as declarações da criança infratora acabaram sendo divulgadas via redes sociais nesta segunda-feira (21).

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba, André Rabelo, é necessário "aprender com os erros" e evitar que esses se repitam.

Mas ele próprio admite que houve um erro "não doloso" por parte do delegado do caso, Renato Leite. "A corregedoria está com o caso e eventuais crimes vão ser investigados. Se precisar, vai haver responsabilização dos envolvidos", destacou.

Áudio enviado por engano

André Rabelo explicou que o próprio delegado já admitiu que houve um erro da parte dele. Que, ao enviar algumas informações, enviou junto, por engano, o áudio com as declarações do menino. "Houve uma falha. O próprio delegado ficou surpreso e reconheceu o erro", informou Rabelo.

O delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba ponderou ainda que o erro não pode minimizar o rápido trabalho policial. "Foi um trabalho cauteloso muito bem-sucedido. Esse erro não pode macular o papel que o delegado Renato Leite desempenhou no caso".