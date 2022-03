Adolescente que matou mãe e irmão se assustou ao saber que pai sobreviveu, diz delegado

O adolescente de 13 anos que matou a mãe e o irmão mais novo teria se assustado quando descobriu que o pai sobreviveu. Detido provisoriamente em uma carceragem da Paraíba, o menino aguarda audiência para ser encaminhado a um Centro de Internação.

O crime ocorreu nesse sábado (19), em Patos, no Sertão paraibano. O adolescente, que usou uma arma pertencente ao pai, confessou o crime e relatou que se sentia pressionado em casa para tirar notas boas. As informações são do Extra.

"Eu percebi que ele, quando soube que o pai ainda estava vivo, se assustou. Acho que ele estaria mais satisfeito se todos os três tivessem falecido", disse o delegado Renato Leite em entrevista à “TV Sol”.

O pai do menino foi ferido por ele ao chegar em casa depois dele já ter matado a mãe. "O pai chegou, tentou intervir, que ele soltasse a arma, e ele terminou efetuando um disparo contra o pai, que caiu na sala".

"O irmão, ao ver o pai caído, foi tentar socorrê-lo, o abraçou, foi quando ele (o adolescente) atirou no irmão pelas costas", relatou o delegado.

ADOLESCENTE FINGIU ASSALTO

Após efetuar os disparos contra os três, o jovem guardou a arma onde costumava ficar, chamou o Samu e tentou fazer parecer que havia acontecido um assalto.

"Depois de todas as diligências que fizemos, a gente conseguiu elucidar esse caso. A arma foi apreendida, foi encaminhada pra perícia. O menor aguarda num local adequado, por ser menor, a manifestação judicial e do Ministério Público", informou delegado.