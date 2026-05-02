Paraíba registra duas mortes e centenas de desabrigados devido a fortes chuvas

Em apenas dois dias, o número de pessoas atingidas por fortes chuvas no Estado da Paraíba impressiona. Até o momento, foram registradas duas mortes, cerca de 1500 pessoas desalojadas e 300 desabrigadas. O temporal começou na última sexta-feira (1º) e segue neste sábado (2).

Conforme o g1, o governo do Estado decretou situação de emergência na rodovia PB-036, entre o município de Alhandra e o entroncamento com a PB-008. Por sua vez, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional.

Não há informações, contudo, sobre a data de chegada das equipes nem sobre a quantidade de profissionais que serão deslocados. Enquanto isso, a situação amarga. Os óbitos, por exemplo, ocorreram após dois homens serem eletrocutados enquanto preparavam uma corrida de rua em homenagem ao Dia do Trabalhador.

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Na Capital, João Pessoa, 11 famílias ficaram desabrigadas na comunidade Engenho Velho e foram levadas para uma escola. A cidade registrou 219 milímetros de chuvas nas últimas 48 horas, segundo dados do Cemaden.

Situação grave também na Grande João Pessoa

Na Grande João Pessoa, o panorama também assusta. A Ladeira do Cabo Branco foi interditada, e o fornecimento de água foi interrompido em Cabedelo e Conde após a inundação da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramam.

O Rio Paraíba, próximo ao município de Santa Rita, subiu mais de sete metros, segundo a Defesa Civil.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostram que choveu 153 milímetros em Santa Rita nas últimas 48 horas. Na comunidade conhecida como Canaã, moradores ficaram ilhados e precisaram ser resgatados em motocicletas aquáticas.

Legenda: Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou envio de equipes da Defesa Civil Nacional. Foto: Flávio Fernandes/TV Cabo Frio.

No Litoral Norte da Paraíba, a calamidade é semelhante. A cheia do Rio Mamanguape causou o alagamento de 600 casas. Uma região na zona rural com 15 comunidades está ilhada e muitas famílias ficaram desabrigadas.

O rio que corta a cidade de Ingá, no Agreste paraibano, transbordou e causou a destruição parcial de uma ponte, deixando moradores também ilhados. No instante em que a ponte cedeu, um homem chegou a cair no rio e ser arrastado, mas conseguiu ser resgatado.

Além disso, uma barragem rompeu e pelo menos outros dois barreiros também cederam nesta sexta-feira (1º) na zona rural de Lagoa Seca, Agreste da Paraíba. De acordo com a Defesa Civil do município, uma pessoa precisou ser resgatada.