Cidade da Paraíba pode ser a primeira do Nordeste a ter vacinação em massa contra Covid-19

A cidade de Sousa, no sertão paraibano, pode receber vacinação em massa contra a Covid-19 em projeto-piloto de soroprevalência da vacina da Pfizer. A Secretaria da Saúde da Paraíba indicou a cidade ao Ministério da Saúde, em audiência nesta quarta-feira (26).

Sousa seria a primeira cidade nordestina a receber vacinação em massa. A pesquisa já aconteceu nas cidades de Botucatu e Serrana, no interior de São Paulo, onde imunizações foram aplicadas para estudar as eficácias da AstraZeneca e da CoronaVac, respectivamente.

Duranta a audiência desta quarta, o secretário da Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, entregou a proposta ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O documento será apreciado pelo Governo Federal. Não há, no entanto, uma previsão para a resposta.

A escolha da cidade se deu porque a taxa de transmissão do vírus está elevada. E porque Sousa sedia uma das regiões de saúde que é referência para os municípios do sertão paraibano, segundo o Estado. A Cidade registra 6.231 casos e 103 óbitos pela doença. “Além disso, a presença da variante P1 circulando no sertão pode ter motivado”, acredita a secretária de Saúde de Sousa, Amanda Silveira.

Como seria o estudo

Pela proposta, o público vacinado seria de pessoas acima de 16 ou de 18 anos. “A própria Pfizer tem autorização para fins de pesquisa, de testar em pessoas acima de 16 anos”, explica o secretário-executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrami.

Sousa tem população estimada de 69.444 pessoas. O público que receberia a imunização pode variar entre 45 mil e 60 mil, isolando aqueles que já foram imunizados.

Daniel Beltrami Secretário-executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba “Esse estudo amostral é importante para saber se a vacina está protegendo. A Pfizer ainda não fez isso na América Latina. Seria uma oportunidade”.

Estado se prepara

Se aprovada a proposta, a Secretaria da Saúde do Estado promete conduzir a análise. “A vacina é nossa estrada para dias melhores. Importante lembrar que ainda não está aprovado. Mas a Paraíba já está se preparando e aguardando uma posição do Marcelo Queiroga. Lembrando que Sousa já é uma das dez cidades que já vacina com Pfizer”, observa o gestor.

A secretária de Saúde de Sousa comemorou a iniciativa e acredita que o Município está preparado para o estudo. “A vacinação significa conter a transmissão do vírus, e isso servirá não só para o Município, mas para cidades vizinhas, que tem Sousa como referência e a circulação de pessoas é grande”, reforça.