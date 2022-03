Vice-prefeito de Atibaia, em São Paulo, é baleado após agredir comerciante em briga

O vice-prefeito de Atibaia, Fabiano Batista de Lima (PL), foi baleado após se envolver em uma briga com um comerciante nesse domingo (13). O empresário, Júnior Humberto de Oliveira, foi preso suspeito de efetuar os disparos. As informações são do portal G1.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o político chegou na residência do empreendedor, localizada no bairro Jardim Imperial. Após trocarem socos, o comerciante pegou uma arma e efetuou diversos disparos contra o gestor, que foi atingido na perna, mas conseguiu fugir.

O vice-prefeito e a esposa abriram recentemente um restaurante. Em seguida, o estabelecimento começou a ser alvo de vídeos do empresário, em que alegava que o político estava envolvido em uma suposta fraude.

A gravação foi publicada nas redes sociais, onde os dois começaram a discutir. Em um aplicativo de troca de mensagem, Fabiano Batista disse que iria à casa de Júnior, que o esperou no portão.

Após os disparos, o vice-prefeito foi socorrido e o comerciante acionou a Polícia Militar. Na delegacia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e o empresário foi preso em flagrante. A arma de fogo usado no episódio estava regularizada, mas foi apreendida para ser submetida a perícia.

Nas redes sociais, o vice-prefeito disse que passa bem e admitiu as agressões. Ele permanecia internado no hospital Albert Sabin até a madrugada desta segunda-feira (14), conforme publicação.

"Todos sabem que temos sofrido ataques contínuos nas redes sociais promovidos por esta pessoa, que não respeita nem a honra dos nossos familiares. Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele", escreveu.

Intenção de 'assustar' vítima

A defesa do empresário alegou que o caso se trata de legítima defesa, pois ele foi agredido pelas costas e não se negou a colaborar com a Polícia.

“Ele fez o disparo com a intenção de assustar o vice-prefeito, parar as agressões e em sua proteção e da família. Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, ele quem acionou a Polícia, entregou a arma e as imagens”, disse o advogado Danilo Gerage ao G1.

Conforme o boletim de ocorrência (B.O.), que o portal teve acesso, a corporação alega que o comerciante fez vários disparos, até acabar as munições. Ele ainda alegou que pegou a arma no porta-luvas do carro após os golpes, surpreendido com a agressividade do vice-prefeito, mas a Polícia aponta que o lapso entre os golpes e os disparos não permitiriam a movimentação, levantando a suspeita de que já estivesse armado com a intenção de atirar.