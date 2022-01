Trio é preso suspeito de torturar homem após briga de trânsito em Goiás https://t.co/fZEi1XysXA pic.twitter.com/EUeDz3Y2G3 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 18, 2022

Um trio foi preso suspeito de torturar um homem, manter a família dele refém após uma briga de trânsito e publicar vídeos da ação nas redes sociais para intimidar vizinhos. Durante a tortura, um dos criminosos ameaçou o homem com uma faca no pescoço da vítima. O caso ocorreu na madrugada do dia 2 de janeiro, mas as prisões só foram feitas nessa segunda-feira (17), segundo o portal G1. Ao todo, a Polícia identificou três de cinco suspeitos, e dois dos detidos já possuem passagens por crimes, apontou a publicação.