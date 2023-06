Um homem foi flagrado arrastando um cachorro pela coleira do lado de fora de um carro em movimento em Belém, no Pará. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (8) na avenida Marquês de Herval, no bairro Pedreira. A Polícia Civil disse, em nota, que a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal já identificou a pessoa e a intimou para esclarecimentos sobre as cenas de maus-tratos. As informações são do g1. Assista o vídeo:

