Turista cai nas Cataratas do Iguaçu durante visita; bombeiros encontram corpo não identificado

O corpo de uma mulher entre 40 e 50 anos de idade, ainda não identificado formalmente, foi encontrado na tarde dessa terça-feira (26), em Foz do Iguaçu. A descoberta foi feita por equipes do Corpo de Bombeiros, que buscavam uma turista que havia desaparecido enquanto visitava o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu.

De acordo com a imprensa local, o corpo estava nas águas do Rio Iguaçu, cerca de três quilômetros abaixo do ponto do parque que é aberto para visitação. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser submetido a exames.

Em nota enviada ao portal H2FOZ, a concessionária Urbia Cataratas, responsável pelos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu, afirmou que investiga o ocorrido junto aos órgãos competentes. Além disso, a empresa citou relatos de que a visitante possa ter "atentado contra a própria vida" e alegou não saber ainda se ela estava acompanhada no momento em que passou pela unidade de conservação.

Estrutura do parque

Os espaços para ver as Cataratas do Iguaçu, no Brasil e na Argentina, são protegidos por estruturas como cercas, parapeitos e grades.