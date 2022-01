Três pessoas morrem após deslizamento de terra em Embu das Artes, na Grande SP

Três pessoas morreram na madrugada deste domingo (30) após um deslizamento de terra atingir uma residência em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo.

As vítimas são uma mãe e o filho de um ano e meio, além de uma jovem, segundo informações da Guarda Civil Municipal. Um imóvel vizinho também foi alcançado, mas estava vazio.

Outras quatro pessoas que estavam na casa conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o deslizamento ocorreu na Rua Jatobá. Ao todo, 13 viaturas foram enviadas para o atendimento, cujo chamado foi aberto às 2 horas da madrugada.Em nota, a Prefeitura de Embu das Artes disse que o deslizamento teria ocorrido pelo "excesso de chuva e o rompimento de uma fossa". Outras 16 casas no entorno também foram interditadas, por estarem em área de risco, embora algumas famílias resistam em deixar o local.Uma sequência de chuvas tem atingido a região metropolitana de São Paulo nos últimos dias. Somente no sábado (29) o Corpo de Bombeiros recebeu seis chamados para atender casos de deslizamentos, desabamentos e desmoronamentos (em cidades como Itapevi, Suzano, Ribeirão Pires e São Paulo, no distrito de Parelheiros), além de três alagamentos e 47 quedas de árvores na Grande São Paulo.