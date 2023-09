The Town é atingido por incêndio, mas estrutura de palcos não é afetada

Uma tenda de alimentação do festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi atingida por um incêndio, nesta sexta-feira (8). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas não chegaram a afetar a estrutura de palcos. A área total do evento possui 360 m², com seis palcos.

O incêndio teria iniciado após o encerramento dos shows de quinta-feira (7), em torno de 4h da manhã, e foi extinto às 5h30, comprometendo uma "estrutura de madeira e plástico".

Ao Estadão, a organização do The Town informou que o incidente foi longe dos palcos e que, portanto, não comprometeu a operação do festival que recomeça neste sábado (9) com Foo Fighters e Yeah Yeah Yeahs, e vai até domingo (10) com Bruno Mars e Iza.

"O fogo foi controlado e não há vitimas. O local foi isolado para perícia e a causa está sendo averiguada", diz a nota.