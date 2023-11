Técnico de vôlei é preso no Amazonas por suspeita de estuprar adolescentes há quase 20 anos

O técnico da seleção amazonense de vôlei sub 16, Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, foi preso em Manaus, na manhã desta terça-feira (14), suspeito de estuprar atletas adolescentes. Segundo investigação da Polícia Civil, ele praticava os crimes há quase 20 anos. As informações são do g1.

Até o momento, cerca de 12 vítimas já foram identificadas pela polícia, mas há a expectativa de que o número seja maior.

"Durante as investigações, descobrimos que ele pratica os mesmos crimes há quase 20 anos Então, dada a gravidade deste homem para com os alunos, precisávamos frear as suas atitudes", disse a delegada responsável pelo caso, Joyce Coelho.

O técnico foi preso por Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), como resultado da Operação Bloqueio. No momento da prisão, o suspeito foi encontrado dormindo com dois atletas, ambos de 15 anos.

A delegada enfatizou ser necessário que outras vítimas compareçam à delegacia para denunciar, pois homens, com mais de 20 anos, comunicaram às autoridades policiais que teriam sido abusados pelo técnico durante a infância e adolescência.

"O crime ainda não prescreveu, então as vítimas podem ir à unidade especializada e relatar todos os ocorridos. Agora chegou o momento de ele responder à criminalidade por todos os danos causados à integridade e segurança dos adolescentes", salientou Joyce Coelho.

Tráfico humano é investigado

Ainda conforme a delegada, a busca e apreensão solicitada à Justiça teve como base a informação de que o homem cooptava adolescentes do interior, com a mesma promessa, e os trazia para residir com ele.

Durante a investigação na residência do suspeito, foram encontradas seis vítimas e todas confessaram estar residindo no local, pois o Walhederson alegava que desta forma a logística dos treinos seria mais acessível.

"Uma das vítimas é natural de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus) e iremos averiguar se a finalidade desta mudança seria a exploração sexual. Caso seja confirmada, ele será indiciado por tráfico humano", contou a delegada.

Possível omissão por parte da Federação Amazonense de Voleibol

Joyce declarou ainda que existe uma possível omissão por parte da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), já que várias vítimas denunciaram o crime formalmente e a Federação apenas instaurou sindicâncias internas, sem afastar o treinador do cargo, deixando-o ter acesso aos alunos.

"Iremos oficiar a Federação para que eles nos esclareçam a situação e nos respondam o porquê de não denunciarem os fatos à Polícia Judiciária, bem como nos encaminhem as sindicâncias", pontuou.

Em nota, a FAV disse que a instituição não tolera qualquer tipo de assédio e o técnico foi suspenso.