Sequestro em BH: sniper atinge ex-padrasto, e criança em cárcere há 16 horas é libertada

Após mais de 16 horas de tentativas de negociação, um homem armado que invadiu a residência da ex-companheira e fez uma criança e um jovem reféns, foi baleado por um sniper — atirador de elite — da Polícia Militar nesta quinta-feira (22), em Belo Horizonte. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos.

No início da noite dessa quarta-feira (21), Leandro Mendes Pereira entrou na casa da mulher e manteve o antigo enteado, de 7 anos, e um amigo da família, de 22, em cativeiro. Com a ajuda de um vizinho, a mãe da criança conseguiu fugir do imóvel. Após ser ferido, o sequestrador foi encaminhado para uma unidade de saúde da Capital mineira em estado grave.

Libertada, a criança foi entregue aos pais, que aguardavam em um carro da Polícia Militar, conforme informações do g1.

Ainda conforme a publicação, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança. Testemunhas relataram à reportagem que o casal se separou há cerca de dois meses.

Legenda: Após ser ferido, o sequestrador foi encaminhado para uma unidade de saúde da Capital mineira Foto: reprodução

Antes do disparo, realizado por volta das 10h, a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, major Layla Brunnela, detalhou que o processo de negociação com o suspeito estava muito difícil.

Layla Brunnela Porta-voz da PM-MG O autor já não corresponde às expectativas do Batalhão de Operações Especiais. É importante ressaltar que ele se encontra extremamente alterado, ameaçando tirar a vida dos reféns e a própria vida

Suspeito já foi preso por matar ex

Em 2008, Leandro Mendes Pereira foi condenado e preso por assassinar uma antiga companheira após o fim do relacionamento. Segundo a Polícia Militar, antes do crime, ele ameaçava a vítima através de cartas.

Após o término, ele tentou asfixiar a mulher e, ao perceber que ela continuava viva, a enforcou com um sutiã. Depois do assassinato, ele introduziu um rato morto na boca do corpo dela.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou ao g1, o homem estava preso até junho de 2016, quando passou a cumprir a pena em regime aberto.

Bope também atuou na operação

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também atuaram na negociação da liberação das vítimas. O entorno da casa ainda foi cercado pelos policiais. "Ele apresentou demandas que não podem ser atendidas, colocando outras pessoas em risco, como a presença da ex mulher no local", acrescentou a major.

Durante toda a manhã, a equipe do Bope se manteve posicionada em frente e nos arredores da casa. Uma forte chuva atingiu a região nesta quinta-feira.

