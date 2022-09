Menino morre de hantavirose ao ser mordido por rato em SC; veja sintomas da doença

Uma criança de 11 anos morreu por hantavirose em Urubici, em Santa Catarina, no último dia 7 de setembro. A causa do óbito, porém, foi confirmada apenas nesta semana pela Secretaria Municipal da Saúde. O titular da Pasta informou que um rato silvestre mordeu o menino antes dele contrair a zoonose.

Os animais das espécies Akodon sp e Oligoryzomys sp são conhecidos como "rato da mata" e "ratinho do arroz". Eles são diferentes dos ratos encontrados em ambientes urbanos.

Segundo O Globo, a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) pontuou que somente neste ano, o estado de Santa Catarina contabilizou cinco casos da doença, três deles evoluindo para óbito.

A notificação fez a Dive emitir uma nota alertando sobre o aumento da população de roedores silvestres na Serra Catarinense, onde fica a cidade de Urubici, e indicando as medidas de controle para impedir a aproximação dos bichos.

"Roçar o terreno em volta da casa, dar destino adequado aos entulhos existentes, manter alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores", detalha o comunicado.

Transmissão e sintomas

O Ministério da Saúde estima que a taxa de letalidade média baseada nos números nacionais é de 46,5%. Homens de 20 a 39 anos são os mais acometidos. A doença tem prevalência em áreas rurais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Os roedores silvestres podem eliminar o vírus da hantavirose através da urina, saliva e das fezes. A transmissão também pode ocorrer por mordidas ou contatos com mucosa (boca ou nariz). A doença se manifesta em humanos na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus.

Na fase inicial da doença, que vai de 1 a 6 dias e pode se prolongar até 15 dias, o hantavírus provoca os seguintes sintomas: febre, mialgia, dor nas articulações, dor de cabeça, dor lombar, dor abdominal e sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos e diarreia).

O diagnóstico pode evoluir para a fase cardiopulmonar, que é um estágio mais severo da doença quando surge um quadro de tosse seca. Nesse caso, os sintomas são febre, dificuldade de respirar, respiração acelerada, aceleração dos batimentos cardíacos, tosse seca e pressão baixa.

Não existe um tratamento específico para as infecções por hantavírus. As medidas terapêuticas são fundamentalmente as de suporte, ministradas conforme cada caso por um médico profissional.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil