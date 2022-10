Senador Irajá, de Tocantins, sofre acidente de carro; motorista morreu

O senador do Tocantins, Irajá (PSD), e a esposa dele, Milena Silvestre, sofreram um grave acidente de carro em Arraias, na região sudeste do Tocantins, na manhã desta quarta-feira (26).

O veículo capotou várias vezes na TO-050, informou a Polícia Militar (PM). O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações do portal g1, Irajá, que foi candidato ao Governo do Tocantins nas Eleições 2022, teve ferimentos leves. Já a esposa dele foi socorrida com graves ferimentos.

O acidente aconteceu por volta de 10h30 na altura do km 406. A Polícia informou que a principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção no local onde há uma descida e uma curva.

O corpo do motorista, que não teve o nome revelado, ficou preso às ferragens do veículo. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML).