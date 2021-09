Seis pessoas morrem após acidente entre dois carros, ônibus e caminhão em São José dos Campos

Seis pessoas morreram em um acidente entre dois carros, um ônibus de turismo e um caminhão na via Dutra em São José dos Campos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). Outras sete pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.

A colisão aconteceu na altura do km 134, na pista sentido São Paulo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e o ônibus prensaram um dos carros. Após o acidente, o ônibus pegou fogo. Todas as vítimas mortas estavam no carro que foi prensado, segundo a PRF. Seis passageiros do ônibus e a motorista de um dos carros são os feridos e foram levadas para o hospital da Fusam em Caçapava. Legenda: Após o acidente, o ônibus pegou fogo Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal Pista interditada A pista no sentido São Paulo ficou interditada até por volta das 13 horas devido ao acidente. O congestionamento chegou a mais de 10 quilômetros. Já no sentido Rio de Janeiro, apesar da interdição, as pistas foram liberadas por volta das 12 horas. Segundo a PRF, o trânsito seguiu lento por cerca de oito quilômetros.