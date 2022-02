Gabarito da 1ª Fase do XXXIV Exame da Ordem da OAB é divulgado; confira

A OAB Nacional divulgou, neste domingo (20) o gabarito oficial da 1ª fase da prova OAB do XXXIV Exame de Ordem, de 2022. A prova objetiva, composta de 80 questões de múltipla escolha sobre disciplinas obrigatórias e integrantes do curso de Direito, teve início às 13h e se estendeu até às 18h.

A prova é destinada aos bacharéis em direito de todo o País, ainda que pendente a colação de grau, e estudantes do último ano do curso ou dos dois últimos semestres. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pela seleção.

2ª fase

A segunda etapa do XXXIV Exame vai acontecer em 24 de abril deste ano. Esta fase será composta por prova prático-profissional constituída de uma peça profissional e quatro questões discursivas, acerca de tema da área jurídica de opção do examinando e do seu correspondente direito processual,l, cujo conteúdo está nas opções de disciplinas a seguir:

Direito Administrativo;

Direito Civil;

Direito Constitucional;

Direito do Trabalho;

Direito Empresarial;

Direito Penal;

Direito Tributário.

O resultado final do Exame está previsto para ser divulgado em 1º de junho deste ano.