Roberto Kalil, médico de Lula, é assaltado à mão armada em SP

Roberto Kalil Filho, cardiologista e médico do presidente Lula, foi assaltado na garagem do próprio consultório na Bela Vista, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (12). Um dos três assaltantes já teria sido identificado, segundo informações da Polícia Civil de São Paulo publicadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O médico deu detalhes de como ocorreu a ação no escritório, que está localizado nas proximidades da unidade do Hospital Sírio-Libanês, onde ele realiza atendimentos.

Três homens, apontou Kalil, seguiram ao local em duas motocicletas, abordando-o já na chegada. O cardiologista pontuou ter ficado sob a mira de uma arma enquanto diversos itens, como óculos, relógio e aliança, eram levados pelos criminosos.

A assessoria do médico divulgou nota esclarecendo o caso, reforçando o depoimento concedido por ele para registro de Boletim de Ocorrência.

"O cardiologista Roberto Kalil Filho foi vítima de assalto a mão armada, em São Paulo. Apesar da violência, ele não foi ferido e está bem. Ao chegar na garagem do prédio do seu consultório, no bairro da Bela Vista, o médico foi abordado por criminosos que estavam armados. Sem reagir, prontamente entregou o que queriam: um relógio de pulso. O médico fez boletim de ocorrência e está atendendo os seus pacientes normalmente", disse o comunicado.

Envolvidos no crime

O homem identificado pela polícia seria o responsável por abordar o médico diretamente, enquanto os outros dois envolvidos entraram no prédio do consultório.

Segundo o secretário executivo de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, o homem identificado deve ajudar a elucidar quais os nomes e o paradeiro dos demais envolvidos no crime.