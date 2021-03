Quina 5518 de hoje, 18/03: Aposta única vence e vai receber R$ 18 milhões

Um bilhete acertou sozinho as 5 dezenas do concurso 5518 da QUINA, que foram sorteadas na noite de hoje 18/03.

O vencedor levou o prêmio de R$ 18 milhões. O próximo sorteio da Quina será realizado sexta 19/03.

Veja os números sorteados: 09 - 17 - 26 - 49 - 50

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar a R$ 6.006 se você quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Para ganhar prêmios na Quina, você precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.