Quem foi Fernão Dias, bandeirante homenageado em estação de metrô em SP que gerou polêmica

Uma estação do Metrô de São Paulo terá o nome de Paulo Freire substituído para Fernão Dias. A medida foi determinada pela empresa controlada pelo Governo de SP.

A estação da Linha Verde-2 será construída na Avenida Educador Paulo Freire, próximo à Rodovia Fernão Dias. A homenagem ao filósofo e patrono da educação brasileira Paulo Freire estava prevista desde 2013, quando a expansão da linha foi anunciada

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o Metrô justificou a mudança em uma pesquisa feita com moradores da região. Em pesquisa concluída no fim de 2022, Fernão Dias teve 57% dos votos; enquanto Paulo Freire teve 29%.

O novo homenageado, Fernão Dias Pais Leme, foi um bandeirante paulista conhecido como 'O Caçador de Esmeraldas'. Os bandeirantes seguiam em expedições no interior do Brasil em busca de metais preciosos e escravização de indígenas.

Bandeirante

Nascido em 1608, Fernão Dias era descendente dos primeiros imigrantes europeus e dono de grandes fazendas da região de São Vicente. Ele integrou diversas bandeiras, abrangendo os atuais estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros.

Fernão se posicionou a favor da expulsão dos jesuítas, que eram contra a escravidão dos índios. Posteriormente, foi eleito juiz ordinário, responsável por promover a reconciliação entre os bandeirantes e jesuítas.

O bandeirante encontrou jazidas do que acreditou serem esmeraldas, mas eram turmalinas. Fernão morreu em 1691 com a alcunha de 'Caçador de Esmeraldas', sem saber do engano.

Além de ser homenageado com a rodovia, Fernão tem estátuas no estado.