Quase seis anos após incêndio, Museu da Língua Portuguesa vai reabrir no fim de julho

O Museu da Língua Portuguesa reabrirá ao público no próximo dia 31, após quase seis anos do incêndio que destruiu o prédio. O museu, localizado na Estação da Luz, em São Paulo, contará com reforço da segurança contra incêndio, e ampliação de estrutura e conteúdo das exposições.

Com a reabertura acontecendo em tempos de pandemia, o acesso do público seguirá protocolos sanitários de contenção da disseminação da Covid-19. A inauguração terá transmissão pelas redes sociais do museu.

Esta é a terceira data marcada para a reabertura do museu: em julho de 2018, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo havia previsto para o segundo semestre de 2019, já em dezembro de 2019 a data foi repassada para junho de 2020. O equipamento cultural recebeu investimento de R$ 85,8 milhões para a reestruturação - parte foi por meio de iniciativa privada via lei federal de incentivo à cultura, por iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e indenização de seguro contra incêndio.

Reabertura com adaptações

Para a reabertura, a estrutura do prédio foi completamente reformada e ampliada, ganhando mais salas de exposição e um novo terraço, com vista para o Jardim da Luz e a torre do relógio.

O reforço na prevenção contra incêndios também ganhou destaque na obra. Agora o prédio conta com a instalação de sprinklers (chuveiros automáticos acionados por calor). A medida, apesar de não ser uma exigência, foi sugerida por profissionais do Corpo de Bombeiros.

O museu reabrirá com adaptações por causa da pandemia. Durante o funcionamento presencial, apenas 40 pessoas vão poder entrar no museu a cada 45 minutos, para evitar aglomerações. Para isso será possível adquirir o ingresso apenas pela internet, com dia e hora marcados.

Outra novidade é que cada visitante receberá um chaveiro touchscreen para que não seja necessário tocar nas telas interativas. E o conteúdo das exposições foi revisado e ampliado. Dentre essa ampliação do catálogo de exposições está a “Línguas do mundo”, que conta com áudios em 23 diferentes idiomas, entre os mais de 7 mil que existem, que tenham relação com o Brasil.

Relembro o incêndio

Localizado no antigo prédio da Estação da Luz, em 21 de dezembro 2015, o Museu da Língua Portuguesa foi destruído por um incêndio, que culminou com a morte de um bombeiro. As chamas que tomaram conta dos três andares e da cobertura do prédio partiram de um defeito em um dos holofotes.

A estrutura do equipamento cultural foi destruída. Um dos motivos foi a dificuldade para encontrar hidrantes próximos ao Museu, e os que estavam próximos ou não funcionavam ou tinham vazão de água insuficiente para apagar o fogo, dificultando o trabalho dos bombeiros.

Inaugurado em 2006, o museu já recebeu cerca de 4 milhões de visitantes.