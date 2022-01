Quase 32 milhões de doses da Janssen estão paradas em depósito do Ministério da Saúde

Um galpão do Ministério da Saúde em São Paulo está com 31,7 milhões de doses da vacina da Janssen paradas. O envio foi suspenso, apedido de alguns estados, devido à saturação da rede de freezers e geladeiras para guardar os imunizantes contra a Covid-19, segundo informou o MS.

As doses fazem parte de contrato adquirido pela pasta ano passado. A informação foi revelada no Jornal Nacional nesta quarta-feira (26).

As vacinas paradas estão prontas para serem distribuídas assim que solicitadas, conforme o Ministério.

No total, o Brasil recebeu 41 milhões de doses da Janssen, mas apenas 9,2 milhões chegaram aos estados e municípios, de acordo com informe técnico do MS nesta quarta.