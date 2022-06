Quarta dose da vacina contra Covid será autorizada para pessoas a partir dos 50 anos

Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, revelou que a Pasta irá autorizar a oferta da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. A informação foi divulgada pelo G1, nesta quinta-feira (2).

A pasta havia dado autorização para que a quarta dose fosse aplicada apenas em pessoas com 60 anos ou mais, desde o dia 18 de maio, além de imunossuprimidos.

Alguns estados já haviam começado a vacinação desse público antes do anúncio do Ministério da Saúde

Estados saem na frente

Alguns cidades como Macapá e Maceió, por exemplo, começaram a oferta da segunda dose de reforço da vacina na quarta-feira (1º).

No Distrito Federal, a previsão é de que a imunização do mesmo público com a segunda dose de reforço comece na sexta-feira (3).

Em Manaus, a quarta dose para quem tem 50 anos ou mais está liberada desde o início de maio, e, no Piauí, foi liberada na mesma data para toda a população a partir dos 18 anos.