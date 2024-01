Quando será o Carnaval em 2024? Veja as datas do feriado

Mal virou o calendário e já tem quem esteja ansioso para saber quando será o Carnaval. Isso porque, neste ano, a comemoração será antecipada. Foliões devem estar preparados para curtir os blocos de rua e as escolas de samba já no meio do próximo mês de fevereiro, entre os dias 10 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira. A tradicional Quarta de Cinzas cairá no dia 14.

A data do Carnaval é determinada pelo calendário da Igreja Católica, em virtude da Páscoa. Conforme a tradição, a data da festa deve ser 47 dias antes do feriado religioso, e a terça-feira de Carnaval tem de ser 40 dias antes do Domingo de Ramos.

Veja também

Veja a programação do Carnaval em 2024

Carnaval: 10, 11 e 12 de fevereiro

Feriado de Carnaval: 13 de fevereiro

Quarta-Feira de Cinzas: 14 de fevereiro