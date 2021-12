Quando começa o verão no Brasil? Saiba qual é o dia mais longo do ano e a previsão para a estação

O verão no Hemisfério Sul começa nesta terça-feira (21), a partir das 12h59 (horário de Brasília). A estação é caracterizada por dias mais longos e noites mais curtas, e segue até o dia 20 de março de 2022, às 12h33.

A elevação da temperatura pode ser sentida em boa parte do Brasil, devido à posição do Sol, que se desloca para o sul da Terra. A estação causa alterações nas condições climáticas, podendo gerar chuva forte, queda de granizo, ventos intensos e descargar elétricas.

As precipitações devem ser acima da média na maior parte do País, segundo o prognóstico climático divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No entanto, a previsão não é a mesma para o sul do Rio Grande do Sul, o nordeste de Roraima e o leste do Nordeste, locais onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 mm.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto no norte das regiões Nordeste e Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuvas.

Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 mm e 1.100 mm.

Conforme o instituto federal, a maioria dos modelos de previsão indicam haver uma probabilidade superior a 60% de que se mantenha o fenômeno La Niña — evento natural que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico — durante o verão, podendo atingir a intensidade de moderado entre os meses de dezembro deste ano e janeiro de 2022.

Dia mais longo do ano 2021 no Brasil

O dia que marca o início da estação também é o mais longo do ano, chamado solstício. O fenômeno acontece quando um dos hemisférios da Terra está com a face mais voltada para o Sol, fazendo essa região ficar iluminada pelo astro por mais tempo e atingindo o pico de duração em todo ano no primeiro dia.

Legenda: A inclinação da Terra e os movimentos de rotação e de translação mudam como o Sol incide no globo, resultando nas estações do ano Foto: Shutterstock

O fenômeno é causado porque a Linha do Equador — paralelo imaginário que divide o planeta no meio, em hemisférios sul e norte — não é alinhada perfeitamente ao Sol, na verdade, a Terra é mais inclinada que o astro. Logo, os movimentos de rotação — em torno do próprio eixo — e translação — ao redor do Sol — provocam dias mais longos e mais curtos ao longo do ano.

Previsão de verão para cada região

Região Nordeste

A previsão indica predomínio de chuvas acima da média, principalmente nas partes central e norte, conforme o Inmet. Em algumas localidades do sul da Bahia, as chuvas poderão ficar mais próximas da média ou ligeiramente abaixo. As temperaturas deverão permanecer próximas e abaixo da climatologia em toda a região.

Região Norte

Para essa localidade, os modelos do instituto federal indicam que o verão deverá ter volumes de chuvas bem elevados e acima da média na maior parte do seu território. Contudo, há possibilidade de chuvas ligeiramente abaixo da média em áreas do oeste do Amazonas e Roraima.

As temperaturas deverão prevalecer próximas à climatologia do trimestre, exceto no norte do Pará e Amapá, onde a persistência das chuvas poderão amenizar as temperaturas.

Região Centro-Oeste

A previsão indica maior probabilidade das chuvas ocorrerem acima da média em grande parte da região, exceto no sudeste de Goiás e sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas poderão ocorrer irreguladamente. As temperaturas serão acima da média em praticamente toda a região.

Região Sudeste

A previsão indica chuvas acima da média em São Paulo e Triângulo Mineiro. Nas demais áreas, os modelos apontam para acumulados de chuva abaixo da média, com possibilidade de ocorrência de chuvas mais generalizadas no final do trimestre.

O Inmet ainda destaca que a ocorrência de tempestades é normal durante os meses de verão nesta região e estas não estão descartadas. Geralmente, as temperaturas deverão ficar acima da média durante a estação, principalmente no centro-norte de Minas Gerais.

Região Sul

Prevê-se uma distribuição espacial irregular das chuvas, com possibilidade de acumulados abaixo da média climatológica no Rio Grande do Sul, em decorrência dos impactos que o fenômeno La Niña pode causar. Porém, em áreas de Santa Catarina e do Paraná, a previsão indica chuvas próximas e acima da média.

A temperatura do ar deverá permanecer acima da média histórica em praticamente toda a região.

