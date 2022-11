Prédio desaba na Rocinha e bombeiros encontram corpo sem vida

Moradores da comunidade da Rocinha foram surpreendidos pelo desabamento de um imóvel, por volta das 8h desta quinta-feira (17). O fato aconteceu na Travessa Luz, descida do Largo do Boiadeiro. De acordo com o portal G1, os bombeiros foram acionados às 8h25.

Moradores relataram que o prédio passava por uma obra e que uma mulher buscava o companheiro no local do desabamento — um pedreiro que trabalhava no imóvel. O homem foi identificado por Lorinaldo Costa Monteiro. Até o início desta tarde, porém, não havia confirmação se o corpo é da vítima em questão.

Conforme o jornal carioca Extra, o Corpo de Bombeiros atua com 65 agentes de segurança no local. Dois cães farejadores são usados na operação de busca.

Estragos na comunidade

Escombros bloquearam a passagem de um beco, deixando cerca de vinte pessoas ilhadas. Um poste também caiu e a concessionário de energia do Rio de Janeiro foi ao local para desligar o serviço.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, declarou que está em contato direto com as equipes e com o prefeito Eduardo Paes para atualizar o incidente