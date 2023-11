Pousos e decolagens são suspensos em Congonhas após quebra de aeronave

Pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto de Congonhas após a quebra de um avião de pequeno porte. A aeronave teve problemas no trem de pouso na noite desta quarta-feira (1º). O acidente bloqueou a pista. As informações do g1.

A aeronave, modelo Piper Aircraft PA-42, vindo de Cuiabá, aterrissou às 19h50. Não há feridos. Conforme a Arena, concessionária que administra o aeroporto, já foi iniciado os procedimentos para remoção da aeronave "no menor tempo possível".

O avião "realizava transporte aeromédico, e o passageiro foi retirado imediatamente pela equipe médica do aeroporto, em segurança".

Pelo menos dois voos, um procedente de Curitiba e outro do Rio de Janeiro, estão no ar dando voltas no entorno da região.