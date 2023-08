Polícia Federal quebra bloqueios e acessa dados de quatro celulares de Frederick Wassef

A Polícia Federal (PF) divulgou que nesta segunda-feira (21) conseguiu acessar os dados dos quatro celulares de Frederick Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os aparelhos foram apreendidos na semana passada, mas ele não forneceu as senhas.

Foram usadas técnicas de perícia para que o acesso da PF fosse liberado. As informações são do blog da apresentadora Camila Bomfim no g1.

"Ele não deu as senhas. Nossa equipe quebrou as senhas e acessou o conteúdo", disse uma fonte da PF. Um dos aparelhos de Wassef era dedicado exclusivamente a conversas com Bolsonaro.

Apreensão

Os aparelhos foram apreendidos em São Paulo durante uma busca pessoal. O advogado foi localizado em uma churrascaria da zona sul da capital paulista.

A ação foi parte de uma força-tarefa deflagrada pela corporação no âmbito da venda e recompra irregular de joias recebidas pelo governo federal durante a gestão Bolsonaro.

O Rolex recebido de presente por Bolsonaro teria sido recomprado nos Estados Unidos pelo advogado Frederick Wassef, para poder entregar o item ao Tribunal de Contas da União (TCU), segundo informações divulgadas pelo blog da jornalista Natuza Nery, do g1.