Peão morre após ser pisoteado por touro durante torneio no Paraná

Um peão morreu após ser pisoteado por um touro na 21ª Festa do Peão de Santo Antônio do Paraíso, evento realizado no norte pioneiro do Paraná. Identificado como Kevin Willian Cardoso de Siqueira, o rapaz tinha 21 anos e era de Umuarama, cidade do noroeste do Estado.

Segundo informações do portal g1, o acidente foi registrado em um rodeio na noite de sábado (27). Ele foi sepultado na última segunda-feira (29).

Imagens do momento mostram a queda de Kevin e é possível visualizar o momento em que ele foi pisoteado por cerca de cinco segundos pelo animal. Ele entrou na arena montado no touro.

Kevin foi atingido pelas patas traseiras do touro na região das costelas e ainda chegou a se levantar após ser pisoteado e se dirigiu ao socorro. Entretanto, segundo a emissora RPC, ele foi levado ao hospital já inconsciente e não resistiu aos ferimentos.

A organização da 21ª Festa do Peão de Santo Antônio do Paraíso lamentou, por meio de nota oficial, o falecimento do jovem.

"Manifestamos profundo pesar pelo falecimento do competidor Kevin Siqueira, 21 anos, de Umuarama-PR, em acidente ocorrido durante a montaria em touro. Lamentamos muito pelo ocorrido, que Deus conforte o coração de toda a família e amigos do eterno peão Kevin Siqueira", apontou o texto.