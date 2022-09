Paraquedistas ficam feridos após queda em Copacabana; veja vídeo

Durante um treinamento para o desfile do Dia da Independência, comemorado nesta quarta-feira (7), dois homens ficaram feridos ao cair de paraquedas. Conforme o g1, o caso aconteceu na tarde desta terça-feira (6), na Zona Sul do Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para as ocorrências.

Informações preliminares apontaram que os dois homens seriam militares que saíram da rota de voo. Um deles caiu na rua Raul Pompeia, em Copacabana, e o outro, na rua Antônio Parreiras, em Ipanema.

Policiais militares do 19º BPM atenderam ao primeiro chamado, de um homem que teria caído em uma árvore. Ao chegar ao local, encontraram Izaquiel Luiz, 35 anos, ferido no solo e logo isolaram a área.

O homem foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, e tem quadro de saúde estável, de acordo com a direção da unidade.

Legenda: Corpo de Bombeiros socorreu o paraquedista preso em árvore Foto: Reprodução

Segunda ocorrência

A segunda ocorrência dos bombeiros foi registrada às 16h. Eles foram acionados e socorreram o suboficial da Aeronáutica, Roberto Pereira, de 40 anos. A vítima caiu em um telhado de um imóvel de Ipanema.

No entanto, Roberto recusou o atendimento dos bombeiros e entrou em ambulância do Exército.

O Centro de Operações Rio (COR) detalhou que a rua Antônio Parreiras, em Ipanema, foi interditada para atender as ocorrências. Durante a tarde, o trânsito no local estava sendo desviado.