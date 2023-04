Paola, Paulina e Paloma: mãe batiza trigêmeas em homenagem à 'Usurpadora' no Acre

Fã de telenovelas mexicanas, Antônia Andreia Silva da Conceição, de 25 anos, decidiu homenagear personagens marcantes batizando as filhas trigêmeas de Paola, Paulina e Paloma.

As bebês nasceram prematuras na última quinta-feira (27), em Rio Branco. A mãe contou ao portal g1 que sempre sonhou em usar os nomes das protagonistas de 'A Usurpadora'.

"Desde quando eu assistia a novela, eu gostava muito das personagens, das irmãs gêmeas. Aí eu dizia que quando eu me 'juntasse', eu teria três filhas e elas se chamariam Paola, Paulina e Paloma. Eu já tive uma filha, mas pensei 'não, ainda não é a hora'. Eu nunca imaginei engravidar de trigêmeas, não", disse.

Antônia e o marido, Orleilson de Souza, de 40 anos, já eram pais de outras duas crianças, de cinco e seis anos. A família é natural de Cruzeiro do Sul e precisou se mudar para a capital acreana para acompanhar a gravidez.

"Vim encaminhada porque lá não tem tanta estrutura como aqui. Elas todas poderiam nem nascer. Graças a Deus não tem nada de errado com elas", contou. O parto ocorreu na Maternidade Bárbara Heliodora.

Gravidez de risco

A mãe descobriu que estava grávida de trigêmeas com 10 semanas de gestação, cerca de três meses. A gravidez foi considerada de risco e as bebês acabaram nascendo com aproximadamente sete meses.

Devido ao nascimento antecipado, a família não conseguiu comprar todos os itens necessários. Antônia relatou ao g1 que também enfrenta dificuldades de alimentar as trigêemas.

"Agora com alimentação, com três crianças pequenas, o leite está caro para elas, e eu não sei se consigo dar de mamar para três. Para uma já é difícil", disse.