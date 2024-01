Pai sequestra filho de sete anos no PR e ambos estão desaparecidos, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná suspeita que Franklin Luiz Rocha de Azevedo, 63 anos, tenha sequestrado o próprio filho, Luigi Artur Oliveira de Azevedo, de sete anos. Conforme o Uol, os dois foram vistos pela última vez no dia 15 de dezembro, no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, mas ambos estão desaparecidos.

O homem não tinha guarda compartilhada definida pela Justiça com a mãe da criança, a diarista Marineide de Oliveira, porém, ele recebia Luigi em datas previamente estabelecidas.

Em dezembro, Marineide levou Luigi para a casa de Franklin, mas não teve mais notícias do filho. O homem deveria levar a criança para a praia, mas sumiu e apagou os perfis nas redes sociais. Além disso, não tentou nenhum tipo de contato com ela.

Os vizinhos afirmaram que ele tinha dito que faria a viagem, enquanto outras testemunhas detalharam que Franklin vendeu parte dos pertences dele.

A Polícia Civil do Paraná divulgou fotos dos rostos de Franklin e Luigi, e segue buscando mais informações sobre o caso.