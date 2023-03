Pai que cuida sozinho de quatro filhas com deficiência ganha casa após rede de apoio online

Francisco Valdecir de Oliveira, de 40 anos, que cuida sozinho de quatro filhas com deficiência, ganhou uma casa nova com ajuda de doações de voluntários de várias regiões do mundo.

A entrega ocorreu nesse sábado (11) no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. As infomações são do g1.

A história da família viralizou em janeiro deste ano. O pai comoveu a internet ao aparecer junto com as filhas em uma página nas redes sociais contando que morava em Plácido de Castro, interior do Acre, em uma casa humilde que nem banheiro tinha.

Com problemas de saúde, as quatro filhas de Francisco, que têm entre 4 a 10 anos, precisam de cuidado em tempo integral e é dele a responsabilidade. As meninas têm epilepsia e recentemente descobriram que duas delas apresentam sintomas de microcefalia.

Comoção

A história comoveu Derineudo de Souza, ativista social e representante do movimento Razões Para Acreditar no Acre, que iniciou uma campanha de doações e arrecadou mais de R$ 500 mil.

Já com o dinheiro, a família se mudou para a capital Rio Branco e passou a morar em uma casa alugada enquanto a outra era mobiliada.

"A escola é perto, fica do outro lado da rua. O coração quase não aguenta. As meninas estão achando bom demais, passam o dia todo brincando e tem bastante espaço para elas brincarem. Nunca perdi a esperança, fé a gente tem, mas nunca imaginava que seria assim. Nunca perdi a esperança de ter uma vida melhor com minhas filhas", desabafou o pai, emocionado.

Rede de solidariedade

Legenda: Francisco de Oliveira moravam em Plácido de Castro e a casa onde vivia não tinha banheiro Foto: Arquivo Pessoal

Os recursos para comprar a casa para Francisco de Oliveira e as filhas vieram de várias lugares do mundo. Ao g1, Derineudo de Souza explicou que mais de 10 mil colaboradores, entre eles da França e Estados Unidos, se sensibilizaram com a situação da família e ajudaram.

"Tudo isso foi com dinheiro arrecadado. Usamos só parte do valor, o restante do dinheiro vamos comprar outra casa para ele alugar e viver do dinheiro do aluguel. Foram doações do mundo por meio da página Razões para Acreditar", destacou.

A entrega da residência chamou a atenção de vários moradores e pessoas também que acompanharam a história do pai de família. O ativista social diz que os curiosos formaram filas para conhecer a casa, falar com Francisco e desejar o melhor.

"A casa é muito bonita, toda mobiliada, colocamos uma pessoa para trabalhar e ajudar ele com a família. Compramos roupas para as crianças, a casa fica perto da escola. Pensamos em tudo porque, já que trouxemos ele de Plácido de Castro, a intenção era facilitar tudo para ele", complementou.

Derineudo de Souza segue acompanhando e ajudando a família para prestar contas do dinheiro arrecadado. Agora, o ativista social tenta conseguir benefícios assistenciais para três das quatro filhas de Francisco.