Pai é preso ao expulsar filha de 11 anos de casa por 'não conseguir conviver' com ela no Mato Grosso

Um homem foi preso suspeito de expulsar a filha de 11 anos de casa, em Peixoto Azevedo, no Mato Grosso, nesta segunda-feira (16). O suspeito informou aos policiais que "não tem conseguido conviver" com a menina.

As informações são do g1. A garota foi encontrada por um comerciante que a viu pedindo ajuda para chegar na casa do irmão. A testemunha acionou a Polícia. A garota contou ao empresário que estava com medo de ir sozinha e havia sido expulsa pelo pai.

Aos agentes, ela relatou que a guarda dela é do tio materno. O parente está viajando e ela estaria na casa do pai, provisoriamente.

O pai da menina foi preso em flagrante. Após audiência de custódia, ele pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi solto. A pena para o crime de por crime de abandono de incapaz é de até três anos e prevê a sentença de pagamento de fiança. A criança está sendo atendida pelo Conselho Tutelar.